AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Sungurlu’da kapsamlı bir program gerçekleştirerek ilçedeki halkla bir araya geldi ve ilçenin taleplerini yerinde değerlendirdi.

“MUHTARLARLA HİZMETİN YOL HARİTASINI ÇIKARDI”

Günün ilk programında Ahlatcı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yakup Alar, İlçe Başkanı ve il müdürleri ile birlikte mahalle ve köy muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarların tüm taleplerini tek tek dinleyen Ahlatcı, “Sungurlu’nun sanayisiyle büyümesine paralel olarak, mahalle ve köylerde hizmetleri artırmak, altyapıyı güçlendirmek ve yatırımları hızlandırmak önceliğimizdir” dedi.



ÜNSAL AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ahlatcı, ilçedeki program kapsamında taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Önceki dönem AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Ünsal’ın vefat eden kardeşi Yusuf Ünsal’ın ailesini ziyaret eden Ahlatcı, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

YEREL BASINLA SUNGURLU’NUN

GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Sungurlu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Recep Şeyhoğlu ve muhabir Aydın İncel’i AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ile birlikte ziyaret ederek şehrin gündemine dair kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Ahlatcı, basının toplumun sesi olma çabalarını önemsediklerini ve emekleri için teşekkür ettiklerini belirtti.

ÇATKAPI ZİYARETLER…

Programın devamında Ahlatcı, Sungurlu’da çat kapı ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Günün sonunda Ahlatcı, ilçede yeni açılan Mack Bear Cafeyi ziyaret ederek işletmeci Onur Koca’ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Ahlatcı, onların enerjisinden güç aldığını ifade etti.

Ahlatcı açıklamasında, “Sungurlu’yu sanayi ve üretimle daha güçlü bir ilçe haline getirmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek bizim önceliğimizdir” dedi.