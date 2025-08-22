Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nün ileri gelenlerinden, ilimizin sevilen simalarından Rıza Hardal’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhum Ali Hardal, merhum İsmail Hardal, Emekli Astsubay Hüseyin Hardal, Öğretmen Hatice ve Öğretmen Satı Hardal’ın babaları, Gazeteci Güngör Atak’ın eniştesi, Barış, Cansu, Türküsu, Devin Doğal Hardal, Ozan Doğaç ve Onat Turaç Kılıç ile Deniz Yıldız'ın dedeleri olan Rıza Hardal, Halk Eğitim Merkezinden emekli idi. Kültür – sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Rıza Hardal, şiirler yazıyor ve sanat toplantılarına katılıyordu.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Dede Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen cenaze erkanında Zakir İsmail Güçlü ise deyiş ve türküler söyledi. Kültür-sanat adamı Rıza Hardal, son yolculuğuna deyişlerle uğurlandı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, CHP önceki dönem il başkanları; Cengiz Atlas, Hasan Eray Tüfekçi, Osman Samsunlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bazı siyasiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi