İlk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret Milletvekili Kaya, Dernek Başkanı Muharrem Gül ile görüştü. Gül, “Biz her zaman devletimizin, milletimizin, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bu zamana kadar anneler ağladı, bundan sonra ağlamasın” dedi.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni de ziyaret eden Milletvekili Kaya, Dernek Başkanı Uğur Beker ile görüştü. Beker, “Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin bizleri üzecek, rencide edecek hiçbir oluşumun içinde olmayacağına inancımızı sürdürüyoruz” sözleriyle sürece güvenini dile getirdi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Kaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin vatan sevgisi, milliyetçiliği sorgulanamaz” dedi.

Milletvekili Kaya, son olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile de buluştu. Deniz, “Devletimizin bekası bunu gerektiriyorsa biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz, devlete feda olsun. Devletin bu süreçte de bize ihtiyacı varsa çekinmeden koşa koşa gideriz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin onurudur. Terörsüz bir Türkiye için mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Milletimizin huzuru için, terörün tüm izleri ortadan kalkana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

