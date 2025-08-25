Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi, uzman hekim kadrosunu tecrübeli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr.Gülşah Kızılgedik ile daha da güçlendirdi.

Opr.Dr. Gülşah Kızılgedik, 1993 Çorum doğumlu, evli ve bir çocuk annesi. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da, üniversite eğitimini ise 2011-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimini 2018-2023 yılları arasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalında aldı.

2023 yılından beri Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyordu.

Dr. Kızılgedik, gebelik ve riskli gebelik takibi, normal doğum, sezaryen doğum, korunma yöntemleri, vajinusmus, jinekolojik ameliyatlar, laparoskopik (kapalı) ameliyatlar, histereskopi (kameralı rahim içi görüntüleme), genital estetik, ürogenital (idrar kaçırma) ameliyatları, rahim ağzı kanseri taraması gibi işlemleri gerçekleştiriyor.