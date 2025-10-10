İçenin kalkınması için planlanan çok sayıda projenin gündeme geldiği ziyarette Milletvekili Kaya, özellikle altyapı, eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılacak yatırımlara dikkat çekti.

Ziyarette Milletvekili Kaya ile, ilçede “Kırankışla Barajı’ndan Sungurlu’ya su temini için arıtma tesisi ve isale hattı yapımı”, “ilçe merkezinden geçen derelerin ıslahı ve çevre düzenlemesi”, “TOKİ konut sayısının 500’e çıkarılması”, “kütüphane, sergi ve konferans salonlarını içerecek Kültür Merkezi projesi”, “eski cezaevi alanının, sosyal ve ticari alan olarak yeniden değerlendirilmesi”, “TMO depo alanlarının, lisanslı depo yapılması sebebiyle belediye faaliyetleri veya kamu yatırımları için tahsisi”, “Bahçelievler Mahallesi’ne yeni ilkokul yapımı”, “spor salonu, halı sahalar ve tenis kortu projeleri”, “Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının, eski cezaevi yanındaki arsaya inşası” projeleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sungurlu’muzun her alanda gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için yatırımların yakından takipçisiyiz. İlçemizin altyapısından kültürel yaşamına, eğitimden spora kadar birçok alanda planlanan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi