Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanlığına seçilen Akif Batak, mazbata alarak resmen görevine başladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İlçe Başkanı Akif Batak, yeni yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili, Sungurlu İlçe Seçim Müdürlüğü’ne giderek mazbatalarını teslim aldı.

CHP İlçe Başkanı Akif Batak, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı kısa açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Akif Batak, “Bu görevi partimize ve Sungurlu halkına layıkıyla yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini, ilkelerini ve Atatürk’ün yolunu rehber edinerek daha güçlü bir Sungurlu için çalışacağız” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da, yeni yönetime başarılar dileyerek, partinin Sungurlu’da daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Programa İl Başkanı Solmaz ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları yöneticileri, önceki dönem İl Başkanları Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, önceki dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar da katılım sağladı.

Mazbata töreninin ardından partililer, Adliye binası önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Haber Merkezi