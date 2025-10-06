İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Av. Hakan Tekercioğlu güven tazeledi.

İYİ Parti Sungurlu İlçe olağan kongresi Ocaklı Dinlenme Tesisleri düğün salonunda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurulda, Divan Başkanlığını İYİ Parti önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yaptı.

Siyasi konuşmaların yapıldığı kongrede, seçime geçildi. Tek Liste halinde girilen seçimde mevcut Başkan Av. Hakan Tekercioğlu güven tazeledi.

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı merhum MHP Kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl ve İlçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, yaptığı konuşmada; “Bugün burada kurulmaz denilen, kurulsa dahi yeşeremez, sonunu getiremez denilen, kendisine salonlar verilmeyen, her türlü iftiraya engellemeye maruz bırakılan ve tüm bunlara milletimizin gönlünde taht kurmuş olan, milletin her türlü derdiyle dertlenen, Gazi Meclisimizde son kale vazifesini üstlenen İYİ Partimizin 4. Olağan Genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. Milletimize ve memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Önceki dönem Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’de konuşmasında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Meclisimize Apo’yu çağıracak kadar ve affedecek kadar, şehitlerimizin analarına, babalarına ve evlatlarına kim hesap verecek. Sizlerden ricam bu iş siyasi parti olmaktan geçti. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Sizlerin sayesinde 2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Biz Türkeş’in ülkücüleriyiz. Devlet Bahçeli’nin ülkücüleri değiliz. Gerçekleştirmiş olduğumuz kongremiz hayırla vesile olsun” diye konuştu.

“KİMSEDE ALPASLAN TÜRKEŞ’E MEYDAN OKUYAMAZ”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş da konuşmasında Hükümete ve MHP yönetimine yüklendi. Taş: “Memlekette o kadar çok sorun varken, bir gün kalktık, Milletin gönlünde Türk milliyetçiliği ve Türk milletinin bekasının sigortası olarak yer etmiş bir partinin genel başkanı bir tane teröristbaşı İmralı canisini, Türk polisini ve askerini katleden bu caniden barış güvercini çıkarma kısacası peygamber çıkarma çalışmasına girdi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. O üç hilale gönül vermiş ve babamın resmini arkasına alıp, kimse bu işlere giremez. Türk milleti olarak sabırlıyız. Biz devleti çok seviyoruz. Ama burada devlete karşı değil, devlet eliyle hainlik yapanlara karşıyız.

Hiç kimse Alpaslan Türkeş’in mezarında katil ve cani terörist başını ilan edemez. Bu Alpaslan Türkeş’e meydan okumaktır. Kimsede Alpaslan Türkeş’e meydan okuyamaz. Türk milleti çok büyük bir millet, bakın komşularımıza hepsi darmadağın oldu. Bir tek Türkiye ayakta neden peki; Çünkü Türk milleti hiçbir zaman ayrımcılık yapmadı. Hiçbir zaman da bölünmedi.

Bu ihanet senaryolarını çok gördü. Bu topraklar bu senaryoları bozacak kapasiteye ve birikime sahip, sadece insanlar biraz sabırlı ve şuanda bekliyor. Seçimde her şey çok farklı olacaktır. Sungurlu’da yapmış olduğumuz kongremizin memleketimize ve Türk milletine hayırla vesile olsun” dedi.

