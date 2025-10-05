Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği gereği gerçekleştirilen Eylül ayı koruma kurulu toplantısı, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.

Kurul üyeleri, denetimli serbestlik sürecinde toplumsal uyumun ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarının önemine vurgu yaparak, iş birliği ve koordinasyonun devam edeceği mesajını verdi.

