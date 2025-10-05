Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçeye bağlı Körkü, Büyük İncesu, Küçük İncesu ve Beşkız köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Köksal, ziyaret kapsamında köylerde yürütülen kamu hizmetlerini yerinde incelerken, vatandaşların talepleri ve mevcut sorunları da dinledi.

Köksal’a ziyarette İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi eşlik etti. Köylerin genel durumunun değerlendirildiği programda, altyapı ve üstyapı hizmetlerine yönelik tespitlerde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi