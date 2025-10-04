İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, 4. Olağan İlçe Kongresi’nin bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi günü) Ayyüce Türkeş Taş’in katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

İYİ Parti İlçe Başkanı Tekercioğlu, kongrenin bugün saat 14.30’da Ocaklı Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın da katılacağı bildirildi.

Kongreye tüm Sungurlu halkını davet eden Hakan Tekercioğlu, “İYİ Partimizin Sungurlu 4. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcımız Ayyüce Türkeş Taş hanımefendinin katılımıyla yapılacaktır. Tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi