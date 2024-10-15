Emniyet Müdürlüğü personellerinden Sungurlulu hemşerimiz Osman Demirtaşlar, Sırbistan'da düzenlenen IDPA (Tabanca Senaryolu Hızlı Atış) Balkan Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Military kategorisinde yarışan Demirtaşlar, zorlu rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu.

Türkiye Taktik Atış takımının önemli isimlerinden olan Osman Demirtaşlar, hızlı ve isabetli atış yetenekleriyle dikkat çekerek şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı. Demirtaşlar bu başarısı ile Çorum'un've Sungurlu'nun gururu oldu.



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