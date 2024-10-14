Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi'nde U14, U15 ve U16'da 2.hafta, U17 ve U19 Ligi'nde ise 3.hafta heyecanı yaşandı. 5.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK'nın U14'leri Çorum'da oynanan maçta Etimesgut Belediyespor'u 4-2, U15'ler ise yine Çorum'da oynanan maçta Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Ankara'da Ankaragücü'nün konuğu olan Çorum FK'nın U16'ları ise rakibini 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

U17 VE U19'DA

ÜZÜLDÜK

4.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U17 ve U19 takımı ise 3.haftayı yenilgiyle kapattı. Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olan Kırmızı-Siyahlılar ilk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Mustafa Yusuf'un golüne engel olamayınca sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Isparta Emre Spor Kompleksi'nde Ispartaspor ile karşılaşan Çorum FK U17 takımı ise 90.dakikada yediği golle maçı 1-0 kaybetti.

Bu sonuçların ardından Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşırken, U16'da ise ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. U17'de 3.hafta itibari ile 2 puanı bulunan Kırmızı-Siyahlılar U19 Ligi'nde ise haftayı 1 puanla sekizinci sırada kapattı.



Editör: RIFAT KARA