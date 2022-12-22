Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kutlanmaya devam ediyor. Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu’nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın Akkaya ve Şakir Demirel ile öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı. Her yıl Aralık ayının ikinci haftası kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için düzenlenen Yerli Malı Haftasında öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, amaçlarının okul öncesinden başlayarak yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını sağlama, tutumlu olma ve yerli malı kullanımının önemini vurgulamak olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yerli üretimin ülke ekonomisine katkılarını, minik öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak anlattığını ve çocukların eğlenirken öğrenmenin tadına vardığını aktaran Sepetci, okulun yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler etkinliği düzenleyen öğretmenlerine teşekkür ederken Okul Müdürü Yasemin Yiğitbaş da bu haftayı anlamlı ve çocukların katılımıyla kutlamak, haftanın öneminden bahsetmek için çocuklarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Okul Müdürü Yasemin Yiğitbaş "Kurtuluş Savaşımızın yokluk günlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, ülkemizin kendi kendine yetecek hale gelebilmesi için yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmiş, 12 Aralık 1946 yılından bu yana da okullarımızda Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bizde Şehit Yasin Keyvanoğlu anaokulu olarak bugün öğrencilerimiz ve idarecilerimizle birlikte yerli malı şöleni gerçekleştirdik." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci de, Yerli Malı Haftası etkinliğini organize eden Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu Müdürü Yasemin Yiğitbaş ve öğretmen, öğrenciler ile velilere teşekkür etti.

Etkinliğe, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(İHA)

