Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yörenin geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" düzenlendi.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde 3 gün süren etkinliklerde 10 okuldan 120 ikinci sınıf öğrencisi "Yağ satarım bal satarım", 12 okuldan 180 üçüncü sınıf öğrencisi "Mendil kapmaca", 11 okuldan 132 dördüncü sınıf öğrencisi de "Kaleli yakan top" oyunu oynadı.

Etkinliklere katılan öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarını deneme fırsatı buldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.