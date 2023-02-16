Alınan bilgiye göre, Kuşçalı köyünden Kızılırmak’ın Kemallı köyüne giden R.S. yönetimindeki 19 ABR 705 plakalı hafif ticari araç köy çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralana sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Kuşçalı Köyü Muhtarı Yıldırım Tolumoğlu, köyleri ile Kızılırmak ilçesine bağlı Kemallı köyünü bağlayan 4 kilometre stabilize olan yolun asfalt yapılmasını talep etti.



(Haber Merkezi)

