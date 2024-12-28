Baklan kardeşlerin sahibi olduğu Baktat ve Suntat marka ürünlerin fabrikadan halka sunulacağı Baktat Gross Market, bu görkemli tesise yakışır görkemli bir törenle işletmeye açıldı. Açılış törenine, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, Müftü Süleyman Eroğlu, iş adamları, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletmenin sahibi Halil Baklan ve oğlu Murat Baklan, davetlileri kapıda karşıladılar. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun dua etmesinin ardından kurdele kesilerek tesis hizmete açıldı. Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptıkları konuşmalarla tesisin Sungurlu’ya hayırlı olması dileğinde bulundular. Daha sonra, gross market gezildi.