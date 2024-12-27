AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ve yönetimi Tandır Kafe’de üniversite öğrencilerini ağırladı. Düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, önceki Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu da katıldı. 
Özdemir, “AK Gençlik olarak üniversiteli kardeşlerimiz ile buluştuk, motivasyon ve eğlence programı düzenledik. Programda keyifli saatler geçirip unutulmaz anlar yaşadık. Programa katılımları için İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ve önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu’na teşekkür ederiz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Var olsun AK Gençlik” dedi.

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ