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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Çıkan yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgilere göre, Hacettepe Mahallesi’nde Harun Çakmar'a ait müstakil evin kömürlü kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.