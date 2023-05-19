Sungurlu'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk programının ardından kutlamalar İlçe stadyumunda devam etti. Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray’ın öğrenciler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, Atatürk’ün gençliğe hitabesi, spor gösterileri ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Programda Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesince düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Belediye Başkan yardımcıları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.