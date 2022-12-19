Çorba ikramından iş ve okula yetişme telaşıyla kahvaltı yapmadan evden çıkan vatandaş ve öğrenciler yine yararlanabilecek.

Konu ile ilgili Sungurlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: “Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Sungurlulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısınacak. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlarda ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrenciler için de bulunmaz bir fırsat sunuyoruz. Ev tipi sıcak çorbanın kokusu işe giden vatandaşlarımızın içini ısıtacak. Tüm hemşerilerimizi dünden itibaren her sabah 07.00-08.30 saatleri arası bir bardak çorbamızı içmeye bekleriz” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

