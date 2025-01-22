Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine yapılan savunma sanayi yatırımları ile istihdamın artmasıyla ilçede konut ihtiyacı doğdu. Konut talebinin artmasıyla evlerin kiraları da yükseldi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede konut ihtiyacının karşılanması için çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, İlkbahar'da 2 bin konutun yapımına başlanacağını söyledi. Başkan Dere, ilçede belirledikleri yerlere otoparkı ve yeşil alanlarıyla modern konutlar yapılacağını ifade etti.

Diğer taraftan TOKİ tarafından 364 konutun inşaatına başlandığını vurgulayan Muhsin Dere, TOKİ tarafından yeni etapların yapılması için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Muhsin Dere, yeni konutların devreye girmesiyle ilçede konut sorununun kalmayacağını bildirdi.

Editör: Haber Merkezi