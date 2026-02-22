Türk Kızılay’ı Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Sungurlu’da düzenlenen kan bağışı kampanyasında 343 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılayı Derneği Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, Atatürk Meydanı ve Yavuz Selim İlkokulu’nda kan bağışı kampanyası düzenlendiğini ve bu kampanyada 343 ünite kan bağışı alındığını söyledi.

Mandıralıoğlu, kan bağışçılarına teşekkür ederek, “Kan bağışında 343 ünite kan toplandı. Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü’nce Sungurlu’da kan bağışı kampanyası yapıldı. Okul öğrencileri, aile ve tanıdıklarını kan bağışına getirerek madalya ve kupa hediyesi kazandı.

Ayrıca kan bağışlayanlara Kızılay içecekleri hediye edildi..

Muhabir: Haber Merkezi