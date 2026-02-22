Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu 4/A öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi hazırladı. Sungurlu’da ilkokul öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini somut bir dayanışma örneğine dönüştürdü. İsmetpaşa İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladıkları yardım kolileriyle hem gönüllere dokundu hem de örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Öğretmenleri Serpil Ay Yılmaz rehberliğinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşayarak temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri büyük bir titizlikle hazırladı. Velilerin de destek verdiği organizasyonda, temin edilen ürünler sınıf ortamında paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

Hazırlık sürecinde öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Küçük yaşta toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunan etkinlik, aynı zamanda empati duygusunu güçlendirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ