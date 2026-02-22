Çorum’un Sungurlu ilçesinde sağlık yönetiminde yeni bir dönem başladı. Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine, ilçenin öz evladı Pratisyen Hekim Serra Karacif atandı.İlçede sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve yönetiminden sorumlu olan müdürlükte gerçekleşen bayrak değişimiyle birlikte Dr. Serra Karacif resmen görevine başladı.Aslen Sungurlulu olan ve ilçe kamuoyu tarafından yakından tanınan Karacif’in atanması, sağlık camiası ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sahada pratisyen hekim olarak edindiği tecrübeyi yönetim kademesine taşıyacak olan Karacif’in, ilçedeki sağlık hizmetlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Göreve başlamasının ardından tebrikleri kabul eden Dr. Serra Karacif’in; sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yoğun bir çalışma sürecine gireceği belirtiliyor.

Muhabir: Haber Merkezi