Açılış törenine, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Adalet Komisyon Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Akif Batak, İlçe Millî Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ile A.T.E.B. yetkilileri Ömer Akkuş ve Ahmet Fidan katıldı. Programa ayrıca siyasi parti temsilcileri de katıldı.Belediye Başkanı Dere, açılışta yaptığı konuşmada kitapla büyüyen, hayal kuran ve düşünen çocukların en büyük umut olduğunu vurguladı. Dere, kütüphanenin Sungurlu’ya kazandırılmasında emeği geçen A.T.E.B. yetkililerine ve destek verenlere teşekkür etti.Yeni kütüphanenin, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra okuma alışkanlığının güçlendirilmesine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi