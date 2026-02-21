Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Battal Külük ve Ceyhun Gürsel Karakuş, Sungurlu’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere ile bir araya gelerek ilçedeki sağlık hizmetleri ve eczacılık faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, vatandaşların ilaca erişimi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde eczacıların rolü ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi