Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından gençlik hizmetlerini geniş sahalara yayabilmek ve daha fazla gence ulaşabilmek adına faaliyetler sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda Diyanet Genç Ofisi’nin açılışı İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun duasının ardından MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kerim Aktaş’ın kurdele kesimi ile yapıldı. Fikir, görüş ve önerileri dinleyen Müftü Eroğlu, MYO’ya böyle bir ofis kazandırabilmelerinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Müftülük tarafından yüksekokul öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “Açılışa katılan MYO hocaları Öğr. Gör. Hamit Aksoy ve Öğr. Gör. Saliha Kevser Kavuncu, MYO Sekreteri Sedat Çıtak, Şube Müdürümüz Hidayet Türkel, İlçe Vaizimiz Emre Gelgit, Manevi Danışman hocalarımız İbrahim Tütüncü, Muhammet Fatih Yılmaz ve Meryem Güneruz ve öğrencilere teşekkür ederiz” denildi.

Editör: Haber Merkezi