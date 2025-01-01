TOKİ, 46 ilde 563 arsayı satıyor. 9-10 Ocak tarihlerinde açık artırma ile sahibini bulacak arsalar için alıcıların yüzde 25 veya yüzde 40 peşin ödemesi gerekiyor.

Arsalar 9-10 Ocak tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

İl dağılımı şöyle;

9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.

0 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.

TOKİ 46 İL 563 ARSA SATIŞI NEREDE?

Satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek aynı zamanda çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Adresler şöyle;

İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul.

Ankara Bilkent Otel Ve Konferans Merkezi Çankaya/ Ankara.

ÖDEME PLANI NEDİR?

Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

Peşin tekliflerde yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

Müzayede anında peşin teklif alındıktan sonra vadeli teklife dönülmeyecektir.