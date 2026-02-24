Veli Paşa Hanı’nın önündeki son engelin de kaldırılmasıyla; Saat Kulesi, Ulu Cami ve Veli Paşa Hanı görkemli bir meydanda buluştu.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ 2 MİLYON 700 BİN LİRA

2 milyon 700 bin liraya kamulaştırılan bina Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın katılımıyla yıkıldı.

Aşgın, “Tarihi dokular ve şehir merkezleri, o şehirlerin ruhudur. Biz sadece binaları yıkmıyor, aslında bir ruhu yeniden diriltiyoruz. Çorum’u geçmişiyle, medeniyet kodlarıyla buluşturuyoruz. Şehrimizi geleceğe tarihi dokusuyla beraber taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. “Tarihi dokular şehirlerin kimliğidir. Bu projeyle Bugün burada son engeli de kaldırarak Çorum’un silüetini değiştirdik, kent merkezine nefes aldırdık.” dedi.

“ÇORUM, TARİHİYLE VE MEDENİYET KODLARIYLA BULUŞTU”

Projenin hem birinci hem de ikinci etap çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Aşgın, şehir merkezindeki tarihi dokunun adım adım ortaya çıkarıldığını vurguladı. Başkan Aşgın, “Tarihi Şehir Meydanı Projemizle birlikte Çorum’un en kıymetli tarihi değerlerini görünür hale getirdik. Ulu Cami çevresindeki banka binalarını kamulaştırarak yıktık, meydan düzenlemesini yaptık. Hemen yanında yer alan Dikiciler Arastası’nı restore ettik. Saat Kulesi’ne cepheli Ayakkabıcılar Arastası’nda ise cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla iş yerlerini orijinal dokusuna kavuşturduk. Kent merkezimiz yepyeni ama köklerine sadık bir görünüme kavuştu” dedi.

VELİPAŞA HANI İLE SAAT KULESİ ARTIK YAN YANA

Tarihi Kent Meydanı Projesi’nin ikinci aşamasında Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki yapıların yıkıldığını ifade eden Aşgın, bu alanın da tarihi dokuya uygun şekilde düzenlendiğini söyledi.

“Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi’ni birbirine kavuşturduk. Aslında Çorum, tarihiyle, geçmişiyle ve medeniyet kodlarıyla yeniden buluştu. Şehirlerin ruhu vardır; o ruhu yaşatan da tarihi yapılardır. Biz bu ruhu dirilttiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Ulu Cami yanında yer alan ve yıkımı tamamlanan noter binasının bulunduğu alanda Tarihi Hükümet Konağı Projesi hayata geçirilecek. Yeni yapılacak bina, geçmişte aynı bölgede yer alan ve Çorum’un idari hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi vilayet binasının mimarisini yansıtacak.

Başkan Aşgın, “Çorum mimarisine özgü bir konak inşa edeceğiz. İçerisinde de şehrimizin tarihini ve kültürel birikimini yansıtacak alanlar oluşturacağız. Bu yapı, şehir meydanımıza estetik ve kültürel açıdan ayrı bir değer katacak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Saat Kulesi yanındaki yıkımı ilgiyle izledi.