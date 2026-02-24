CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen “laiklik elden gidiyor” tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye’nin temel sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu belirterek, din üzerinden yapılan siyaset eleştirisinde bulundu.

Tuncay Yılmaz, yaptığı değerlendirmede “Laiklik elden gidiyor mu?” söyleminin belirli dönemlerde bilinçli şekilde gündeme taşındığını savundu. Bu tartışmaların toplumda kutuplaşmaya neden olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların bu tür gündemlere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

28 Şubat sürecine göndermede bulunan Yılmaz, o dönemde belirli söylemlerle öne çıkan bazı isimlerin bugün farklı konumlarda olduğunu ifade ederek, ekonomik zorlukların ise değişmediğini dile getirdi. Yılmaz, “Bugün değişmeyen tek şey, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın durumu” dedi.

Son günlerde kamuoyunda ilahi ve marş tartışmaları üzerinden yapılan değerlendirmelere de değinen Yılmaz, bir vatandaşın ilahi söylemesinin ya da bir başkasının İzmir Marşı okumasının laiklik açısından tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Herkesin inancını ve yaşam tarzını özgürce ifade edebilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

“SUNİ GÜNDEMLERLE TOPLUM GERİLMEMELİ”

Türkiye’nin asıl gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu ifade eden Yılmaz, toplumun yapay tartışmalarla gerilmemesi gerektiğini söyledi. Din üzerinden siyaset yapılmasına karşı olduklarını belirten Yılmaz, “Asıl mücadele edilmesi gereken konu geçim sıkıntısıdır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasını Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların mübarek ayını kutlayarak tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi