AK Parti'de il ve ilçe teşkilatlarından gelen geri bildirimlerde, sahada en sık dile getirilen sorunun "geçim sıkıntısı" ve en düşük emekli aylığının yetersizliği olduğu ifade ediliyor.

EMEKLİLERİN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

Parti kaynaklarına göre; artan kira, gıda ve sağlık giderleri emekliler üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durumun doğrudan partiye yönelik eleştirilere dönüştüğü belirtilirken, "ekonomide genel iyileşme" söyleminin emekli başlığında sahada yeterince karşılık bulmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

MASADAKİ FORMÜLLER

AK Parti kurmaylarının ekonomi yönetimiyle birlikte çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Kulislerde; en düşük emekli aylığının artırılması, seyyanen artış yapılması, refah payı benzeri ek düzenleme ve bayram ikramiyelerinde artış gibi formüllerin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak artışın kapsamı ve zamanlamasına ilişkin net bir karar bulunmuyor. Ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadeleyi riske atmadan "sınırlı ve kontrollü" bir adım atılması gerektiği görüşünde olduğu ifade ediliyor.

SEÇMEN DAVRANIŞI VURGUSU

Parti içi analizlerde emekli konusunun seçmen davranışı üzerinde doğrudan etkili olduğu vurgulanıyor. Özellikle büyükşehirlerde sabit gelirli seçmenin ekonomik hassasiyetinin arttığı ve bunun sandığa yansıyabileceği dile getiriliyor. Bazı kurmaylar, emekli başlığının ayrı bir sosyal politika alanı olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.

ZAMANLAMA TARTIŞMASI

Kulislerde iki senaryo öne çıkıyor: Bahar aylarında ara bir düzenleme yapılması ya da temmuz zammı öncesinde daha kapsamlı bir paketin devreye alınması. Nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN "FARKINDAYIZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının ardından yaptığı bir açıklama da "Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Bugüne kadar emeklilerimizi yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız" demişti.

