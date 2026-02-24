Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın debisi, eriyen kar suları ve sağanak yağışlar sebebiyle önemli ölçüde yükseldi.

Yüksek rakımlı bölgelerdeki karların hızla erimesi, Kızılırmak Nehri'nin debisini yükseltti. Nehir yatağının su ile dolması Osmancık ilçesinin simgelerinden olan tarihi köprüyle birlikte ayrı bir güzelliğe sahne oldu. Yaz mevsiminde yağışların mevsim normallerinin altına düşmesi sebebiyle kuruma noktasına gelen nehirde yükselen debi sayesinde ana kol üzerindeki barajlarda su seviyesinin de yükselmesi bekleniyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı