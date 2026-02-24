Çorum'da Tarihi Meydan Projesi kapsamında kamulaştırılan anahtarcının yıkım çalışmaları başladı. Vatandaşların pür dikkat yıkım çalışmalarını izlediği görüldü.

Saat Kulesi yanında Veli Paşa Hanı’nın önünü kapatan son yapı olan anahtarcı dükkanının kamulaştırma ve tahliye süreci tamamlandı. Belediye ekipleri Başkan Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı törenle yıkım çalışmalarına başladı.

Vatandaşların yıkım çalışmalarını yakından takip ettiği ve pür dikkat, film izler gibi çalışmaları izlediği görüldü. Bazı vatandaşların ise yıkım çalışmalarını cep telefonuyla çektiği görüldü.