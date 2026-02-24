45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, adil vergi sisteminin güçlü devletin temeli olduğunu belirterek, yükümlülüğünü yerine getirenin korunması gerektiğini söyledi.

Eczacı Odası Başkanı Afacan, Vergi Haftası nedeni ile bir açıklama yayınlayarak devlet olmanın en temel şartının adalet olduğunu vurguladı. Verginin yalnızca mali değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir gösterge olduğunu ifade eden Afacan, verginin rakamlardan ve oranlardan ibaret olmadığını da kaydederek: “Vergi, bir ülkenin geleceğe bakışıdır” şeklinde konuştu.

Güçlü bir devlet yapısının adil vergi sistemiyle mümkün olacağını kaydeden Eczacı Odası Başkanı Afacan, vergisini düzenli ve dürüst şekilde ödeyen vatandaşın hakkının korunması gerektiğini, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ise hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Vergisini ödeyenle ödemeyen arasında fark gözetmeyen bir yapının ne adil ne de sürdürülebilir olacağını dile getirerek vergi gelirlerinin eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayiine, ilaç üretiminden çevre projelerine kadar devletin tüm temel hizmetlerinin finansmanında hayati rol oynadığını belirten Erol Afacan, güçlü bir sağlık sistemi ve nitelikli eğitim altyapısının milletin ortak katkısıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Adil bir vergi sisteminin ekonomiyi güçlendireceğini, üretim ve istihdamı destekleyeceğini vurgulayan Oda Başkanı Afacan, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının da bu denge üzerine kurulu olduğunu, dar gelirlinin korunması, emeğin karşılığının gözetilmesi ve toplumsal dengenin sağlanmasının adil vergilendirme ile mümkün olacağını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vergi, devletin ve milletin ortak ihtiyaçlarını karşılamak için herkesin gücü oranında katılması gereken kutsal bir görevdir” sözünü hatırlatan Erol Afacan, adil vergi anlayışıyla güçlü devleti, güçlü devletle de yeşeren bir Türkiye’yi inşa etmenin ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi