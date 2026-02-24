Çorum merkeze bağlı Ömerbey Köyü sakinlerinden 86 yaşındaki Satılmış Şahin, tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Senem Şahin’in eşi; İlhan, Erhan, Ayhan, Güler ve Nesrin Şahin’in babaları olan Satılmış Şahin’in vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, 25 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Ömerbey Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR