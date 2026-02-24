Birleşik Emekliler Sendikası Genel Merkezi kongresini tamamladı. Genel Başkan Mahmut Şengül, yeniden göreve seçilirken, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer de Merkez Yürütme Kurulu asil üyeleri arasında yer aldı.

ÇORUM’U TEMSİL ETTİLER

İstanbul’da düzenlenen Birleşik Emekliler Sendikası 2. Olağan kongresine Çorum’u temsilen; Şube Başkanı Sefa Batak, delegeler; Uğur Demirer, Hediye Çetin, Kubilay Olcan, Emel Ayduğan katılırken, Çorumlu Avukat Ahmet Ünal da Ankara delegesi olarak hazır bulundu.

Çorum heyeti, İstanbul Kartal’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurula katılarak oy kullandı. Yapılan seçimde ise ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Denetleme Kurulu Asil Üyeleri arasında yer aldı.

Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, Uğur Demirer ve Çorum heyeti, Genel Başkan Mahmut Şengül ile de görüşerek sendika çalışmalarını değerlendirdi.

Genel kurulda Çorum’daki çalışmalardan övgüyle söz eden Şengül, Çorum ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

MAHMUT ŞENGÜL

GÜVEN TAZELEDİ

Seçimde mevcut başkan Mahmut Şengül, güven tazeleyerek yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Yüksek katılımın gözlendiği genel kurula; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu önderleri ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gibi önemli isimler katılarak emeklilerin hak arama mücadelesine destek verdi.

Atalay Atilla’nın divan başkanlığında yapılan genel kurulda; Başkan Yardımcılığına Cem Arkan, divan üyeliklerine ise Şenay İzgi ve Yadigâr Fidan Aytemur getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Ömer Can Kol, Türkiye İşçi Partisi temsilcisi Mehmet Aslan, Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz, Bilecik Dernekler Platformu Başkanı Faruk Şahin, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Eğitim-İş İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı Önder Yılmaz, Bozüyük Eğitim-İş temsilcisi Mustafa Aksu, Tüm Sivil Emekliler Derneği Başkanı Ramazan Peker, Zafer Partisi temsilcisi Emre Met ile çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile delegeler katıldı.

Toplantıda söz alan siyasi parti temsilcileri, Türkiye'deki emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza ve sosyal hak kayıplarına dikkat çekti. Kürsüden yükselen ortak ses; emeklinin sadece geçim derdiyle değil, onurlu bir yaşam mücadelesiyle de karşı karşıya olduğu yönündeydi. Toplantıda emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar kapsamlı biçimde ele alındı. Farklı siyasi görüş ve kurumların bir araya geldiği genel kurul, emek mücadelesi etrafında ortak bir dayanışma mesajı verdi.

Genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi, 2 ayrı tüzük değişikliği yapıldı.

“EMEKLİ GEZEGEN SOSYAL TESİS” MÜJDESİ

Genel kurula katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasında emeklilere yönelik hayata geçirilecek “Emekli Gezegen Sosyal Tesis” projesinin müjdesini verdi. Yüksel, projenin emeklilerin bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği, kültürel etkinliklere katılabileceği ve uygun fiyatlı hizmetlerden yararlanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını ifade etti. Ayrıca emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntılara değinen Yüksel, yerel yönetim olarak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Genel kurulda delegelerin oylarıyla yeni yönetim kadrosu da belirlendi. Yönetim ekibinde değişiklikler yaşanırken, yeni dönemde daha güçlü bir örgütlenme hedefi vurgulandı.

Mahmut Şengül, yaptığı teşekkür konuşmasında emekçilerin hak mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Mahmut Şengül, Aysel Lüle, Yavuz Karagöz, Rah Mihraca Ekmekçioğlu, Mustafa Aksu, Haydar Göktaş, İmkan Demirci, Türkan Yıldırım ve Muhammet Arif Genç seçilirken, Denetleme Kurulu asil üyeliklerine; Cafer Subaşı, Uğur Demirer, Meryem Altunkaya, Pakize Namdar, Serpil Demirörs seçildi.

Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine ise; Yücel Gençoğlu, Ahmet Ünlü, Kenan Uzun, Muharrem Dalkıç ve Nezike Örekil getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi