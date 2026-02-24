Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım dağıtımı gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan yardım çekleri, teşkilat mensuplarının koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Dalyan yaptığı değerlendirmede Ramazan’ın manevi ikliminde dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıkları belirtilerek, hiçbir hanenin sofrasının boş kalmaması için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen yardım faaliyetinde emeği geçen teşkilat mensuplarına, gönüllülere ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Dalyan, Ramazan ayının millete, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Dalyan ayrıca Ilıca Caddesi üzerinde kurdukları gönül sofrasına da tüm Çorumluları davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi