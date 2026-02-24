Hitit Üniversitesi’nde 2025-2036 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi başladı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler dersliklere ve kampüs alanlarına yeniden hareketlilik kazandırdı.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, bahar döneminin tüm öğrencilere ve akademik personele hayırlı olması temennisinde bulunularak, öğrencilere başarı dilekleri iletildi. “Kaldığımız yerden devam” mesajıyla duyurulan yeni dönemde, akademik ve sosyal faaliyetlerin yoğun bir takvimle sürdürüleceği bildirildi.

Bahar döneminin başlamasıyla birlikte fakülteler, yüksekokullar ve enstitülerde ders programları uygulanmaya başlandı. Kampüs içerisinde kütüphane, sosyal alanlar ve öğrenci topluluklarının etkinliklerinde de hareketlilik gözlemlendi.

Üniversite yetkilileri, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin de dönem boyunca devam edeceğini belirtti.

Yeni dönemin, hem öğrenciler hem de akademik kadro için verimli ve başarılı geçmesi temenni edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ