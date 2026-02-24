Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Çorum’da kapılarını açtı.

Tarımın, ormanın, toprağın ve suyun hayati önemini sanat aracılığıyla anlatmayı amaçlayan sergide, ulusal ve uluslararası düzeyde ödül almış çok sayıda etkileyici fotoğraf yer alıyor. AHL Park AVM’de 26 Şubat’a kadar açık kalacak sergi, doğaya farklı bir perspektiften bakmak isteyen sanatseverleri bir araya getiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesi ile düzenlenen sergide uluslararası ölçekte ilgi gören yarışmada dereceye giren fotoğraflar, doğanın estetiğini, üretimin emeğini ve toprağın bereketini yansıtan güçlü karelerden oluşuyor. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, İl Kontrol Laboratuvar Müdürü Erol Matpan, DSİ 54. Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu, DenizBank Çorum Şubesi yöneticileri, kurum personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide yer alan fotoğraflar; tarımsal üretim süreçlerinden kırsal yaşam kesitlerine, orman varlığından insan emeğine kadar geniş bir temayı kapsıyor. Uluslararası jüri tarafından ödüle layık görülen eserler, hem sanatsal hem de toplumsal mesajlarıyla dikkat çekiyor. Yetkililer, serginin temel amacının tarım ve orman bilincini artırmak, doğa ile insan arasındaki güçlü bağı sanat aracılığıyla görünür kılmak olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, doğanın güzelliklerini ve üretimin değerini yansıtan kareleri görmek isteyen tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi