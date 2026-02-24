Çorum merkeze bağlı Büğet Köyü’nden Meryem Dursun vefat etti.

Kuaför Mesut Dursun'un annesi Meryem Dursun’un cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Büğet Köyünde toprağa verildi.

Cenazeye; CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi