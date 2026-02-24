Muhittin Karal, geçtiğimiz günlerde Çomu Çayı Köprüsü’nün yıkılarak yolun trafiğe kapanmasının ardından yaptığı ikinci açıklamada da İskilip’in artık geçici çözümlerle oyalanamayacağını, ilçenin güçlü ve kalıcı bir yatırımı hak ettiğini dile getirdi.

Aşırı yağıştan dolayı köprünün bir ayağının kırılması nedeni ile İskilip – Tosya yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan YRP İlçe Başkanı Karal, geçici çözümler yerine kalıcı, İskilip’in geleceğine yön verecek çözümler üzerinde durulmasını istedi.

Muhittin Karal konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak şu görüşlere yer verdi: “Çomu Çayı Köprüsü’nün yıkılması sonrası yürütülen çalışmalar ve geçici (portatif) köprü yapım sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamaları takip ediyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki; yolun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaları önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bölge köylerimizin mağduriyetinin giderilmesi elbette kıymetlidir.

Ancak meseleye yalnızca birkaç günlük geçici çözüm perspektifiyle yaklaşmak, İskilip’in gerçek ihtiyacını görmezden gelmek olur. Bizim vurguladığımız konu bir polemik değil, bir vizyon meselesidir.

İskilip–Tosya yolu; sadece Çomu, Karmış, Sorgun, Karaçukur ve Kenger köylerimizin kullandığı bir güzergâh değildir. Bu yol, İskilip’in ekonomik geleceğinin ana arterlerinden biridir. Bugün ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi kurulmaktadır. Sanayi üretim demektir. Üretim lojistik demektir. Lojistik ise güçlü, güvenli ve kesintisiz ulaşım altyapısı demektir.

Portatif köprü yapılması elbette geçici bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak İskilip’in ihtiyacı geçici rahatlama değil, kalıcı ve güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Türkiye’nin pek çok bölgesinde şehirler arası yollar bölünmüş yol standardına kavuşturulmuşken, İskilip–Tosya yolunun her yağışta, her afette kırılgan hale gelmesi artık kader gibi görülmemelidir.

Bizim talebimiz nettir: İskilip–Tosya yolu, bölünmüş yol standardında, güvenli, modern ve uzun vadeli bir projeyle yeniden planlanmalıdır. Bu yol; ticaretin damarıdır, OSB’nin can damarıdır, acil sağlık ulaşımının güvencesidir. Biz kimseyle polemik yapma niyetinde değiliz. Kimsenin emeğini küçümsemiyoruz. Ancak İskilip’in küçük hedeflere mahkûm edilmesine de razı değiliz. İskilip geçici çözümlerle oyalanamaz. İskilip güçlü ve kalıcı yatırımı hak etmektedir. Yeniden Refah Partisi İskilip İlçe Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olmaya ve kalıcı çözüm talebimizi kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Muhabir: Haber Merkezi