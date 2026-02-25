Çorum’un tanınmış simalarından Fevzi Toprakçı’nın ağabeyi Nevruz Toprakçı (79), önceki akşam yaşamakta olduğu Almanya’nın Köln kentinde yürüyüş yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Nazik Toprakçı’nın eşi, Fevzi, Bağdat ve Sabine Toprakçı’nın ağabeyleri olan Nevruz Toprakçı’nın cenazesi, yurda getirilerek Yaylacık köyünde toprağa verilecek.
Ancak, cenazenin defin günü henüz netlik kazanmadı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi