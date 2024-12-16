CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Murat Kurum, TOKİ tarafından Çorum’da yapılan projelere ve Çorum özelinde TOKİ İlk Evim, TOKİ İlk Evim Arsa projelerine ilişkin bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önergeye verdiği yanıtta şunları söyledi:

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından uygulanan 50 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 proje bulunmakta olup, satış sözleşmesi imzalatılmış ve konut teslimleri yapılmıştır.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 proje bulunmakta olup, satış sözleşmeleri imzalatılmış ve 2 projede yer alan konutların teslimleri yapılmıştır.

250 bin sosyal konut projesi kapsamında ise 13 proje bulunmakta olup, 5 projenin ihalesi yapılmış, 2 projede yer alan konutların satış sözleşmeleri imzalatılmış ve kalan konutların ihale işlemleri için çalışmalar devam etmektedir.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında Çorum merkez ilçesi ve ilçelerde 11 adet proje bulunmakta olup, bu projelerin tamamında çalışmalar yürütülmektedir.

İlk Evim Projesi kapsamında Çorum merkez ve ilçelerinde 2.160 kişi hak sahibi olmuştur. İlk Evim Arsa projesi kapsamında, Çorum Merkez ve ilçelerinde müstakil hak sahibi sayısı 1.472 kişi, müşterek hak sahibi sayısı ise 357’dir.”

“ORTADA NE EV VAR NE DE ARSA”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ İlk Evim ve İlk Evim Arsa projesinin 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulduğunu hatırlatarak, “TOKİ İlk Evim ve İlk Evim Arsa projesi 2023 yılında yapılacak genel seçimler öncesinde yüzyılın projesi olarak duyurulmuş, konutların en geç iki yıl içinde 2024 yılı sonunda teslim edileceği açıklanmıştı. Milyonlarca vatandaşımız da ev sahibi olmak hayaliyle bu kuralara katılmıştı. Kuradan çıkamayanlar üzülmüştü ancak gelinen noktada kurayı kazananların hevesleri de kursaklarında kaldı. 2024 yılı bitti ortada ne ev var ne de teslim edilen arsa. Bu vatandaşların hayalleriyle oynamaktır. AKP iktidarı seçimde oy almak için halkı bir kez daha kandırmıştır. Çorumlu hemşehrilerim ve Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız evlerine ve arsalarına kavuşmak istiyor” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi