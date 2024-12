İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum programını takip eden Gazeteci Cuma Şahin, İHA muhabiri Halil Can Özeker, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca ve Çorum Net TV imtiyaz sahibi Engin Erenler, yakın korumaların küfür, hakaret ve fiziki saldırılarına maruz kaldılar.

Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi: “Nereden ve kimden gelirse gelsin halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik her türlü engelleme girişiminin karşısındayız. Çorum basınının emekçi isimlerine yönelik bu saldırı asla kabul edilemez. Korumalar tarafından gazeteci arkadaşlarımıza yönelik saldırıyı kınıyorum. AKP iktidarı boyunca her türlü tehdit, baskı ve engellemeyle karşılaşan dürüst ve namuslu gazeteciler kimseye boyun eğmemiş, görevini layıkıyla yapma çabası içinde olmuştur. Liderler ve etrafındakiler gazetecilerin kamu görevi yaptığını unutmamalı, onlara bu hassasiyetle yaklaşmalıdır.

Basın ve ifade özgürlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve demokrasiye olan samimi yaklaşımıyla tanıdığımız İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bu yakışıksız durum karşısında korumalarına gerekli uyarıları yapacağına bundan sonraki süreçte böylesine çirkin durumların yaşanmayacağına inanıyoruz. Büyük bir özveri ile görev yapan Çorum basınının değerli isimleri Cuma Şahin, Halil Can Özeker, Erkan Karaca ve Engin Erenler’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

