Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Sokak’taki park, Belediye tarafından çok güzel düzenlenmiş, çevre sakinlerinin nefes almalarını sağlayan bir dinlenme alanı ve çocuklar için de oyun yeri.

Bu parkta meydana gelen bir olay üzerine, mahalle sakinlerinden bazılarının şikayeti sonucu kameriyeler Belediye tarafından kaldırıldı ve insanların oturup dinlenme olanağı ellerinden alınmış oldu.

Mahalle sakinlerinden bir grup, Belediye’ye başvurarak oturma gruplarının yeniden konulmasını istediler ve Belediye de bu makul isteğe olumlu karşılık verdi. Ne var ki, kameriyeleri kaldırtan birkaç kişi, yine devreye girerek Belediye’nin kameriyeleri tekrar yerine kurmasına engel oldu.

Gazetemize başvuran mahalle sakinleri, “Birkaç kişinin engellemesi yüzünden parkımızdan gereği gibi yararlanamayışımız hiç mantıklı değil. Suç işlenebilir diye kentsel mekânların kullanılamaz hale getirilmesi nasıl savunulabilir? Devletimiz, bu konuda gereken güvenlik önlemlerini alacak güce, kudrete sahiptir. Parkımıza kameriyelerimizi geri istiyoruz.” diye konuştular.