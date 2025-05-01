AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ahlatcı, ülkenin kalkınmasında ve büyümesinde alın teri döken tüm işçilerin bayramını kutladı.

Milletvekili Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin her karış toprağında gece gündüz demeden emek veren, üreten ve geleceğimizin inşasında alın teriyle katkı sağlayan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum. Bizler, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla, emekçinin hakkını alın teri kurumadan verme düsturuyla hareket eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, işçi ve emekçilerimizin refahını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Emek olmadan üretimin, üretim olmadan da kalkınmanın mümkün olamayacağını vurgulayan Ahlatcı, birlik ve dayanışma ruhunun her zaman güçlenerek devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu anlamlı günün, emekçilerimiz arasında dayanışmayı artırmasını ve toplumumuzda çalışma barışına katkı sunmasını temenni ediyorum. Emek, en yüce değerdir. Tüm emekçi kardeşlerimize sağlık, huzur ve bereket diliyorum. 1 Mayıs kutlu olsun” dedi.

Editör: SELDA FINDIK