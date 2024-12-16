Bu çirkin saldırının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Milletvekili Vahit Kayrıcı, yayınladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi: "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti sırasında, korumalarının basın mensubu arkadaşlarımıza yönelik sergilediği terbiyesizliği ve hadsiz tavrı kınıyoruz.

Bu çirkin saldırının asla kabul edilemeyeceğini vurguluyoruz. Basın mensuplarının maruz kaldığı bu olayı derin bir üzüntüyle karşıladığımızı ifade ediyorum.

Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan değerli basın mensuplarına yapılan bu saygısızlığı asla tasvip etmiyor, gazetecilere yönelik her türlü saldırıyı basın özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak görüyoruz.

Yaşanan bu olaydan dolayı basın mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum”

Editör: Haber Merkezi