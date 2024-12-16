Önceki akşam düzenlenen toplantıda, protokolü ve katılımcıları görüntülemek isteyen basın mensupları ile Dervişoğlu’nun korumaları arasında arbede yaşandı.

Korumaların basın mensuplarını sert bir şekilde uzaklaştırarak tartaklamaya çalışmaları, gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı. Salondan çıkartılan basın mensupları ve korumalar arasında yaşanan tartışma dışarıya taştı. Basın mensupları, arbedeyi görüntülemeye çalışırken korumalar tarafından engellendi. Salona girdiği sırada basın mensuplarına saldırgan bir tutum sergileyen korumalar, görüntü aldırmamaya çalıştı.

Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, basın mensuplarını savunmak için olaya müdahale etmeye çalışırken, korumalar tarafından hakaret ve şiddete maruz kaldı. Ayrıca, basın mensuplarının telefonlarına ve kameralarına el konulmak istendi, görüntüler silinmeye zorlandı. Yaşanan olaylarda, gazeteciler Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Halil Can Özeker ve Engin Erenler de şiddet ve hakarete uğradı.

Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, gazetecilerin yalnızca işlerini yaptıkları için hedef gösterilmelerini ve şiddete maruz kalmalarını kınayarak, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Karaca, basına yönelik son zamanlarda yapılan tepkilerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın mensupları sadece işini yapmakla mükelleftir. Gazetecilere yönelik her türlü tehdit ve şiddet, toplumun bilgi edinme hakkına zarar verir. Basının özgürlüğü, halkın doğru bilgiye ulaşabilmesinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ