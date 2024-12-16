Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, “Keşkek Günü”nde köy halkını ve üyeleri bir araya getirdi.

Çorum’un meşhur yemekleri arasında yer alan keşkek, Üçköylülerin sofrasına lezzet katarken, buluşmanın ve dayanışmanın da anahtarı oldu.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Işıker, Mustafa Ünal, Zafer Sezgin ve Ali Aydıner’in organizesi ile düzenlenen etkinlik, dernek lokalinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri; Ubeydullah Ahıskalı, Mustafa Gökgöz, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Köy Muhtarı Hasan Sezgin, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Üçköy Dernek yönetiminden Kemal Ünaldı, Ankara Üçköy Dernek yönetiminden Cemal Yanardağ ile köy halkının yanı sıra bazı davetliler katıldı.

Hep birlikte keşkek aşına kaşık sallayan davetliler, organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin, temel amaçlarının köy halkı arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. Yetgin, organizasyona destek veren, yemeklerin hazırlanmasını sağlayan ve katılarak kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ