Çorum Valisi Ali Çalgan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum toplantısı sırasında koruma görevlileri ile yerel basın mensupları arasında yaşanan tatsızlık nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Gazetecilerin, söz konusu partinin faaliyetini ve liderinin görüşlerini kamuoyuna duyurmak için orada bulunduklarını ifade eden Vali Çalgan, korumaların ölçüsüz davranışlarının doğal karşılanamayacağını vurguladı ve kötü davranışlara maruz kalan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Editör: NURDAN AKBAŞ